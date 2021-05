Maltempo: Protezione Civile, in arrivo temporali a nord-ovest (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Una vasta perturbazione di origine atlantica causerà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni nord-occidentali italiane, con prime precipitazioni sull'arco alpino occidentale, in successiva intensificazione ed estensione al resto del Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Una vasta perturbazione di origine atlantica causerà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni-occidentali italiane, con prime precipitazioni sull'arco alpino occidentale, in successiva intensificazione ed estensione al resto del Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento dellad'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul ...

