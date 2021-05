Lavoro, 300 assunzioni al Mef per il monitoraggio del Recovery plan (Di domenica 9 maggio 2021) Il Mef offre 300 posti a tempo indeterminato per il monitoraggio e controllo dei piani del Recovery plan. E’ scritto nero su bianco nel PNRR, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza; il Recovery plan, nella sua fase attuativa, avrà bisogno di personale ulteriore nella misura di 300 posti a tempo indetrminato per il monitoraggio e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 9 maggio 2021) Il Mef offre 300 posti a tempo indeterminato per ile controllo dei piani del. E’ scritto nero su bianco nel PNRR, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza; il, nella sua fase attuativa, avrà bisogno di personale ulteriore nella misura di 300 posti a tempo indetrminato per ile L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro 300 Il Foro Romano di Assisi torna visitabile dal 15 maggio ... Foro Romano e Pinacoteca Comunale) sono stati 64.300 di cui il 68% relativi alla Rocca. I musei ... Un esempio in questo senso è il lavoro fatto nelle scuole. Sono terminate da poco le visite guidate ...

Ricostruzione, Marsilio: si accelera con ordinanze firmate dal Commissario ... nei primi quattro mesi del 2021 sono state evase 300 pratiche, pari al totale dello scorso anno. Rivendico il cambio di passo e ringrazio il direttore Rivera per il prezioso lavoro che ha svolto, i ...

Partita Iva, è l’anno bianco! Parte l’esonero contributivo Il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto attuativo che da inizio all’anno bianco della Partita Iva. Per il 2021 non ci saranno contributi da pagare!

