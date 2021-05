Lampedusa, nuova ondata di sbarchi (Di domenica 9 maggio 2021) nuova ondata di arrivi a Lampedusa, dove in poche ore sono 524 i migranti approdati. Il primo maxi sbarco ha condotto sulla più grande delle Pelagie 325 persone, il secondo barcone è stato scortato poco dopo al molo Favaloro: a bordo 85 migranti, tra cui una neonata. Altre due imbarcazioni sono state intercettate sempre nelle prime ore della mattina con 98 e 16 migranti a bordo. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola. Al momento a Lampedusa non sono presenti navi quarantena, l’Allegra ha lasciato l’isola nei giorni scorsi con a bordo 446 migranti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021)di arrivi a, dove in poche ore sono 524 i migranti approdati. Il primo maxi sbarco ha condotto sulla più grande delle Pelagie 325 persone, il secondo barcone è stato scortato poco dopo al molo Favaloro: a bordo 85 migranti, tra cui una neonata. Altre due imbarcazioni sono state intercettate sempre nelle prime ore della mattina con 98 e 16 migranti a bordo. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola. Al momento anon sono presenti navi quarantena, l’Allegra ha lasciato l’isola nei giorni scorsi con a bordo 446 migranti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lampedusa, nuova ondata di sbarchi

Nuova ondata di arrivi a Lampedusa, dove in poche ore sono 524 i migranti approdati. Il primo maxi sbarco ha condotto sulla più grande delle Pelagie 325 persone, il secondo barcone è stato scortato

