Juventus | Pirlo |  «Non me ne vado Fallimento del progetto? Con certi giocatori…»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 SCONFITTA – «Ieri avevo visto la squadra bene, ci eravamo allenati con la giusta mentalità e concentrazione. La squadra era viva, convinta di poter fare una grande partita in uno scontro diretto. Purtroppo non è stato così, ci siamo disuniti con gli episodi». DIMISSIONI O ESONERO – «Non sto pensando di farmi da parte. Ho intrapreso questo lavoro tra tante difficoltà ma vado avanti. Penso di poter fare meglio e poter uscirne con la squadra. Continuerò a fare il ...

