Juve - Milan, fumogeni e cori dei tifosi per i ragazzi di Pioli (Di domenica 9 maggio 2021) MilanO - Decine di tifosi del Milan si sono radunati presso il centro sportivo di Milanello per incitare i calciatori rossoneri in partenza verso Torino, dove alle 20.45 si gioca il match con la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021)O - Decine didelsi sono radunati presso il centro sportivo diello per incitare i calciatori rossoneri in partenza verso Torino, dove alle 20.45 si gioca il match con la ...

Advertising

capuanogio : Piaccia o no, le big d'Europa (#Juve #Milan #Inter a livello italiano) tengono su tutto il movimento, lo rendono ap… - ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - juventusfc : Coesione e concentrazione ???? Così Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveMilan ?? - Segattandrea : Milan/Juve in CL: Se entra il Milan, prosegue la rincorsa verso di noi (mantenendo gli anni di ritardo) e non colma… - Jfollow_38 : @tackleduro ahahahah i soliti malati, la juve è li per 13 rigori negati solari, il milan è li per 17 rigori comodi.… -