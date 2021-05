Incidente ai Soliti ignoti: attore si taglia in diretta. Sangue e paura in studio (Di domenica 9 maggio 2021) Francesco Paolantoni ospite dei Soliti ignoti ha provato ad aprire una bottiglia con la sciabola ma l'ha fatta esplodere: necessario il ricorso al medico Leggi su ilgiornale (Di domenica 9 maggio 2021) Francesco Paolantoni ospite deiha provato ad aprire una bottiglia con la sciabola ma l'ha fatta esplodere: necessario il ricorso al medico

Advertising

ilgiornale : Francesco Paolantoni ospite dei Soliti Ignoti ha provato ad aprire una bottiglia con la sciabola ma l'ha fatta espl… - zazoomblog : I Soliti ignoti l’ospite ha un incidente in diretta: Amadeus non la prende bene - #Soliti #ignoti #l’ospite… - Italia_Notizie : I Soliti Ignoti, incidente in diretta: Francesco Paolantoni spacca la bottiglia e si taglia un dito - FQMagazineit : I Soliti Ignoti, incidente in diretta: Francesco Paolantoni spacca la bottiglia e si taglia un dito - infoitcultura : I Soliti Ignoti incidente per Paoloantoni: deve ricorrere al medico-Cosa è successo? -