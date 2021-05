Helen Mirren interpreterà Golda Meir, ex primo ministro israeliano, in “Golda” (Di domenica 9 maggio 2021) Helen Mirren vestirà i panni di una donna che ha segnato la storia israeliana. L’attrice interpreterà Golda Meir, prima donna a ricoprire la carica di primo ministro in Israele, nella biopic Golda. Meir è stata il quarto premiere d’Israele dal 1969 al 1974. Golda Meir è stata l‘unica donna a ricoprire tale carica in Israele L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 9 maggio 2021)vestirà i panni di una donna che ha segnato la storia israeliana. L’attrice, prima donna a ricoprire la carica diin Israele, nella biopicè stata il quarto premiere d’Israele dal 1969 al 1974.è stata l‘unica donna a ricoprire tale carica in Israele L'articolo

