Hamilton 'Strategia azzardata, mi sono fidato del team' (Di domenica 9 maggio 2021) Il pilota della Mercedes esalta il lavoro di squadra nel gp di Spagna MONTMELÒ (SPAGNA) - "Mercedes è un grande team, abbiamo fatto un lavoro fantastico". sono queste le parole di Lewis Hamilton, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) Il pilota della Mercedes esalta il lavoro di squadra nel gp di Spagna MONTMELÒ (SPAGNA) - "Mercedes è un grande, abbiamo fatto un lavoro fantastico".queste le parole di Lewis, ...

Advertising

nicofarella : Qui c'è una verità enorme: se ci fosse stato Perez a lottare con Bottas, Hamilton non avrebbe potuto fare quella st… - zazoomblog : F1 Lewis Hamilton: “Ci siamo di nuovo! Una vittoria frutto di un ottimo lavoro tra pista e strategia cambiata in co… - Gazzetta_it : #F1 #GPSpagna: risultati gara e classifiche. Nervi e strategia: Hamilton batte Verstappen - sweets0vl : RT @mult1formula: ???? REPORT F1: #SpanishGP ???? Lewis Hamilton conquista la sua 98esima vittoria in una enorme prova di forza della Mercedes,… - dinoadduci : GP Spagna, nervi e strategia: Hamilton batte Verstappen, Leclerc 4° -