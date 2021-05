Giro d’Italia 2021, la prima volata è di Merlier ma Nizzolo e Viviani ci sono (Di domenica 9 maggio 2021) volata doveva essere e volata è stata a Novara, dove Tim Merlier ha fatto sua la seconda tappa del Giro d’Italia 2021. Il belga classe ’92 ha beffato tutti gli sprinter più attesi, conquistando la prima vittoria in un grande Giro alla prima esperienza nella Corsa Rosa. Una volata magistrale, che relega sui due gradini del podio Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani: entrambi gli alfieri dello sprint azzurro comunque dimostrano una condizione davvero ottima che fa ben sperare già per l’arrivo di domani in quel di Canale. LE PAGELLE DELLA TAPPA L’ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICHE AGGIORNATE Tutto secondo copione quindi, con la fuga di giornata controllata senza particolari patemi dal gruppo della ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021)doveva essere eè stata a Novara, dove Timha fatto sua la seconda tappa del. Il belga classe ’92 ha beffato tutti gli sprinter più attesi, conquistando lavittoria in un grandeallaesperienza nella Corsa Rosa. Unamagistrale, che relega sui due gradini del podio Giacomoed Elia: entrambi gli alfieri dello sprint azzurro comunque dimostrano una condizione davvero ottima che fa ben sperare già per l’arrivo di domani in quel di Canale. LE PAGELLE DELLA TAPPA L’ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICHE AGGIORNATE Tutto secondo copione quindi, con la fuga di giornata controllata senza particolari patemi dal gruppo della ...

giroditalia : 'And thence we came forth to see again the stars'. The Giro d'Italia 2021 is underway ?? 'E quindi uscimmo a rived… - giroditalia : La prima Maglia Rosa del 2021 verrà assegnata a Torino, al termine di una cronometro di 8,6 km. Quest’anno il Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1? ?? Torino - Torino @TISSOT ITT ?????? New best time! | Nuovo miglior tempo! ??????… - ig_piemonte : presenta ??2^ tappa del Giro d'Italia 2021 ?? Montechiaro D'Asti . AUTORE @bacc71_fotochiaro MOD @lauradistrattta… - DALEX911 : Giro d'Italia 2021, tappa 2: risultati, classifica e ordine d'arrivo. Vince Merlier -