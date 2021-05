Giorgia Meloni: «Un padre che ti rifiuta è una ferita profonda, a 11 anni non volli più vederlo» (Di domenica 9 maggio 2021) Bella intervista di Aldo Cazzullo a Giorgia Meloni, ovviamente sul Corriere della Sera Il primo ricordo. «Ho tre anni e sto annegando. L’acqua si chiude sopra di me. Mio padre ci aveva lasciato in barca con una tata che non sapeva nuotare. Da allora una delle mie paure più grandi è morire affogata. Per questo ho fatto nuoto, agonismo, immersioni». Nel suo libro lei racconta che sua madre stava per abortire, e lei non sarebbe dovuta nascere. «È vero. C’era già mia sorella Arianna. La storia con papà era finita. Tutti avevano detto a mamma di non tenermi, e lei era andata in clinica, digiuna, per fare le analisi prima dell’intervento. Sulla soglia ha esitato. Poi si è detta: io questa creatura la voglio. Così ha attraversato la strada, è entrata al bar, ha ordinato cappuccino e cornetto. Mi sono salvata così». Però è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 maggio 2021) Bella intervista di Aldo Cazzullo a, ovviamente sul Corriere della Sera Il primo ricordo. «Ho tree sto annegando. L’acqua si chiude sopra di me. Mioci aveva lasciato in barca con una tata che non sapeva nuotare. Da allora una delle mie paure più grandi è morire affogata. Per questo ho fatto nuoto, agonismo, immersioni». Nel suo libro lei racconta che sua madre stava per abortire, e lei non sarebbe dovuta nascere. «È vero. C’era già mia sorella Arianna. La storia con papà era finita. Tutti avevano detto a mamma di non tenermi, e lei era andata in clinica, digiuna, per fare le analisi prima dell’intervento. Sulla soglia ha esitato. Poi si è detta: io questa creatura la voglio. Così ha attraversato la strada, è entrata al bar, ha ordinato cappuccino e cornetto. Mi sono salvata così». Però è ...

Advertising

LHoesle : RT @DelpapaMax: A proposito, la libraia che non vende il libro di Giorgia Meloni è militante PD - maplewhite1912 : RT @BabbeoN: Decidere di non vendere il libro di Giorgia #Meloni in libreria mi sembra una azione scorretta. Con cosa incarto poi il pesce… - Luigi71210692 : @Misurelli77 @maddalena2471 La felicità di Giorgia meloni purtroppo ci sono animali a 2 zampe ancora in giro preistoria - amoodywriter : RT @onevoicetosing: @figliocomunista Roberto Saviano ha rovinato Giorgia Meloni. (sul pezzo come non mai) - marziodb : RT @ilruttosovrano: Alla fine del libro di Giorgia Meloni si scopre che l'assassino è il gender. -