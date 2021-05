Gianluca Grassadonia, la figlia del tecnico del Pescara aggredita a Salerno: i dettagli (Di domenica 9 maggio 2021) Gianluca Grassadonia, la figlia del tecnico del Pescara è stata aggredita a Salerno. Proprio nella giornata di domani andrà in scena all’Adriatico Pescara-Salernitana, match che potrebbe regalare la Serie A ai campani Gianluca Grassadonia (Getty Images)La figlia diciottenne di Gianluca Grassadonia, tecnico del Pescara ma salernitano, è stata aggredita sotto casa da alcuni ”tifosi” campani. Nel dettaglio le sono state fatte delle intimidazioni con l’intento di far ”scansare” il padre nel match di domani. La moglie di Grassadanoia, Antonella Castagna, ha pubblicato un post su Facebook ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 maggio 2021), ladeldelè stata. Proprio nella giornata di domani andrà in scena all’Adriatico-Salernitana, match che potrebbe regalare la Serie A ai campani(Getty Images)Ladiciottenne didelma salernitano, è statasotto casa da alcuni ”tifosi” campani. Nelo le sono state fatte delle intimidazioni con l’intento di far ”scansare” il padre nel match di domani. La moglie di Grassadanoia, Antonella Castagna, ha pubblicato un post su Facebook ...

