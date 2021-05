Geppi Cucciari: “Ero all’asilo”, divertentissimo episodio | Il racconto (Di domenica 9 maggio 2021) A quanto pare la carriera di comica di Geppi Cucciari è iniziata prestissimo, già all’asilo: scopriamo questo divertente episodio del suo passato! Geppi Cucciari (Getty Images)Questa sera, domenica 9 maggio, Geppi Cucciari sarà una delle ospiti del programma Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su Rai 3. La puntata sarà ricca di ospiti tra cui Woody Allen, Roberto Burioni e il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli. E ancora ci saranno Mara Venier, Orietta Berti, Lillo e Lello Arena. Una rosa di nomi, dunque, di altissimo spessore, che renderanno la puntata di oggi davvero molto interessante e ricca di contenuti. Geppi Cucciari è un volto noto della ... Leggi su altranotizia (Di domenica 9 maggio 2021) A quanto pare la carriera di comica diè iniziata prestissimo, già: scopriamo questo divertentedel suo passato!(Getty Images)Questa sera, domenica 9 maggio,sarà una delle ospiti del programma Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su Rai 3. La puntata sarà ricca di ospiti tra cui Woody Allen, Roberto Burioni e il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli. E ancora ci saranno Mara Venier, Orietta Berti, Lillo e Lello Arena. Una rosa di nomi, dunque, di altissimo spessore, che renderanno la puntata di oggi davvero molto interessante e ricca di contenuti.è un volto noto della ...

Advertising

GuiaPorcini : RT @nicolasavoia: Dopo 31 puntate si conclude la 1' fortunata edizione di #ViaDeiMattiNumero0 ieri: 1.430.000 (6%) La 1' stagione ha avuto… - nicolasavoia : Dopo 31 puntate si conclude la 1' fortunata edizione di #ViaDeiMattiNumero0 ieri: 1.430.000 (6%) La 1' stagione ha… - aforismatico_it : Amiche, avete un problema fisico? E risolvetevelo! Non ce l'avete? Createvelo, che tanto, anche ... (Geppi Cucciari) - chicacansadaa : comunque Amici senza Virginia Raffaele, Luciana Littizzetto e Geppi Cucciari non è Amici. ?? #amici20 - Caldero79273220 : Vi devo spiegare la differenza, che qua mi sembra che non sia chiara: COMICI: -Crozza -Aldo, Giovanni e Giacomo -A… -