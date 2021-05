Fugge dal carcere fingendo che la sua auto sia stata rubata (Di domenica 9 maggio 2021) Domenico D’Andrea, ergastolano 38enne, è fuggito dal carcere venerdì mattina, ma la sua fuga è durata soltanto 10 ore. L’uomo è evaso dal carcere di Perugia durante il permesso esterno per il lavoro. L’uomo si trovava in carcere dal 2007, ed era stato condannato all’ergastolo per l’uccisione di Salvatore Buglione, un dipendente comunale ucciso nel 2006 nell’edicola della moglie in via Pietro Castellino, nel quartiere Arenella. Buglione fu colpito con una coltellata al cuore. Intorno alle 21 aveva chiesto a un tassista di accompagnarlo a Firenze, ma non avendo con sé i soldi gli aveva detto che lo avrebbe pagato una volta a destinazione. L’uomo si era però rifiutato e aveva avvisato le forze dell’ordine, descrivendo l’uomo. È così che è stato individuato. Come riporta FanPage, D’Andrea è riuscito a scappare durante il permesso ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 9 maggio 2021) Domenico D’Andrea, ergastolano 38enne, è fuggito dalvenerdì mattina, ma la sua fuga è durata soltanto 10 ore. L’uomo è evaso daldi Perugia durante il permesso esterno per il lavoro. L’uomo si trovava indal 2007, ed era stato condannato all’ergastolo per l’uccisione di Salvatore Buglione, un dipendente comunale ucciso nel 2006 nell’edicola della moglie in via Pietro Castellino, nel quartiere Arenella. Buglione fu colpito con una coltellata al cuore. Intorno alle 21 aveva chiesto a un tassista di accompagnarlo a Firenze, ma non avendo con sé i soldi gli aveva detto che lo avrebbe pagato una volta a destinazione. L’uomo si era però rifiutato e aveva avvisato le forze dell’ordine, descrivendo l’uomo. È così che è stato individuato. Come riporta FanPage, D’Andrea è riuscito a scappare durante il permesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Fugge dal Roma, prete - runner blocca ladro seriale L'uomo fugge dopo avere strattonato padre Peter che ingaggia una corsa per bloccarlo. 'Tempo fa - ricorda padre Peter - una fedele venne derubata della borsa. Io uscii dal confessionale ma la tonaca ...

L'Alchimia delle parole nell'aforisma di Frida Kahlo ... fugge e non si ripete. E in essa c'è tanta intensità e interesse che il problema è solo saperla ... in cui ti senti tramortito dal dolore, reagisci! Trova qualcosa in cui credere di nuovo, qualcosa che ...

Migrante positivo fugge dal covid hotel a Parma, fermato in Liguria Telenord Fugge dall’ospedale per due volte, 47enne ritrovato alle pendici del Pollino È stato ritrovato alle pendici del Monte Pollino, in una zona boscata e rurale, l’uomo di 47 anni, F.R., che si era allontanato dall’ospedale di Castrovillari nella mattinata di ieri. A ritrovarlo è s ...

Sparisce per due volte: fugge dall’ospedale, ritrovato alle pendici del Pollino È stato ritrovato alle pendici del Monte Pollino, in una zona boscata e rurale, l’uomo di 47 anni, F.R., che si era allontanato dall’ospedale di Castrovillari nella mattinata di ieri. A ritrovarlo è s ...

