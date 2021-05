Emily Dickinson | storia di una poetessa

Leggi su dilei

(Di domenica 9 maggio 2021) Ci sono persone che hanno una tremenda paura della solitudine, che la temono e la evitano per tutta la vita. E ci sono altre che invece, in quella, vedono una grande opportunità. È il caso di, una delle più grandi poetesse della, che ha scelto di vivere tra l’isolamento e il silenzio della sua stanza, per scrivere le più belle poesie di sempre. Attorno alla sua figura ruotano diversi enigmi proprio per le scelte di vita della, alcuni di questi mai risolti. Quello che è certo è che è stata una donna unica, talentuosa e straordinaria., misteri ed enigmi Uno dei più grandi misteri legati alla figura dellariguarda una parte della sua produzione letteraria, quella dove compaiono 300 poesie d’amore ardente destinate ...