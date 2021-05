Detto Fatto, Bianca Guaccero “ questo programma non …” (Di domenica 9 maggio 2021) Si è conclusa nella giornata di venerdì 7 marzo, la nona edizione di Detto Fatto il programma condotto da Bianca Guaccero e che ha visto quest’anno la partecipazione di Jonathan kashanian. Il programma è andato in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì intorno alle ore 15.00 ed è stato un grande successo. Detto Fatto, si conclude la nona edizione del programma Si è conclusa così la nona edizione di Detto Fatto così come anche il programma Ore 14, per dare spazio al Giro d’Italia, partito nella giornata di ieri Sabato 8 maggio, evento che si protrarrà per le prossime tre settimane fino a domenica 30 maggio. Quest’anno è accaduto qualcosa di differente rispetto allo scorso, perché ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Si è conclusa nella giornata di venerdì 7 marzo, la nona edizione diilcondotto dae che ha visto quest’anno la partecipazione di Jonathan kashanian. Ilè andato in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì intorno alle ore 15.00 ed è stato un grande successo., si conclude la nona edizione delSi è conclusa così la nona edizione dicosì come anche ilOre 14, per dare spazio al Giro d’Italia, partito nella giornata di ieri Sabato 8 maggio, evento che si protrarrà per le prossime tre settimane fino a domenica 30 maggio. Quest’anno è accaduto qualcosa di differente rispetto allo scorso, perché ...

