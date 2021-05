Damiano dei Maneskin non si nasconde più e presenta a tutti la sua fidanzata (Di domenica 9 maggio 2021) Insieme ai membri della band di cui è frontman è riuscito a portare a casa la vittoria del Festival di Sanremo 2021. Vista la sua crescente popolarità, nelle ultime settimane è stato al centro dell'attenzione anche per la sua vita privata. Damiano David e Giorgia Soleri Poche ore fa, a sorpresa, Damiano dei Maneskin è uscito allo scoperto e ha presentato a tutti la sua fidanzata, discretamente famosa sul web. Si chiama Giorgia Soleri, ha 25 anni ed ha circa 120mila follower su Instagram, una cifra che la rende ascrivibile al fantastico mondo degli influencer italiani. La loro relazione va avanti da quasi quattro anni, durante i quali nessuno dei due è mai uscito allo scoperto. Poche settimane dopo la vittoria a Sanremo, è stato il cantante dei Maneskin a pubblicare ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 9 maggio 2021) Insieme ai membri della band di cui è frontman è riuscito a portare a casa la vittoria del Festival di Sanremo 2021. Vista la sua crescente popolarità, nelle ultime settimane è stato al centro dell'attenzione anche per la sua vita privata.David e Giorgia Soleri Poche ore fa, a sorpresa,deiè uscito allo scoperto e hato ala sua, discretamente famosa sul web. Si chiama Giorgia Soleri, ha 25 anni ed ha circa 120mila follower su Instagram, una cifra che la rende ascrivibile al fantastico mondo degli influencer italiani. La loro relazione va avanti da quasi quattro anni, durante i quali nessuno dei due è mai uscito allo scoperto. Poche settimane dopo la vittoria a Sanremo, è stato il cantante deia pubblicare ...

