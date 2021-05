Covid, Pakistan in semi - lockdown per la fine del Ramadan (Di domenica 9 maggio 2021) Per contenere la diffusione del coronavirus, il governo del Pakistan ha annunciato un parziale lockdown per controllare la circolazione delle persone durante le vacanze per la festa religiosa di Eid - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 maggio 2021) Per contenere la diffusione del coronavirus, il governo delha annunciato un parzialeper controllare la circolazione delle persone durante le vacanze per la festa religiosa di Eid - ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pakistan Covid, Pakistan in semi - lockdown per la fine del Ramadan Per contenere la diffusione del coronavirus, il governo del Pakistan ha annunciato un parziale lockdown per controllare la circolazione delle persone durante le vacanze per la festa religiosa di Eid - ul - Fitr, che segnerà la fine del mese di Ramadan. Le ...

Duello ad Oriente: l'India mette il veto a Huawei e ZTE per la propria rete 5G ...himalaiano e le recenti polemiche per una vignette cinese in cui si confrontavano i successi spaziali cinesi e le pire di morti per covid indiane. Inoltre la Cina vende armamenti avanzati al Pakistan,...

