Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Macron: 'Nella crisi l'Europa ha scelto la solidarietà' #coronavirus - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Macron: 'Nella crisi l'Europa ha scelto la solidarietà' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Macron: 'Nella crisi l'Europa ha scelto la solidarietà' #coronavirus - generacomplotti : #fakeNews Macron mi ha detto che il #Coronavirus è stato ideato da un laboratorio americano per fare fallire il mer… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! #UE #Francia #Macron: '… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Macron

ANSA Nuova Europa

'La nostra Unione ha bisogno di un nuovo respiro democratico, questo è il senso della Conferenza del futuro dell'Europa'. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel, intervenendo alla cerimonia a Strasburgo. 'C'è una sensazione di sconfitta - ha aggiunto - , qualcuno dice che l'Europa non è pronta, io rispondo che in questa crisi pandemica si è affermato ......''è basato su un sistema economico e sociale'' che abbiamo ''mantenuto durante la grande crisi'' causata dalla pandemia dele che ''ci ha permesso di andare avanti'', ha dichiarato,..."La nostra Unione ha bisogno di un nuovo respiro democratico, questo è il senso della Conferenza del futuro dell'Europa". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenendo alla cerimon ...Se l'Unione europea ha resistito alla pandemia del Covid-19 è perché in 71 anni è stato costruito qualcosa che non era scontato e ...