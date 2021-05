Caso Moro | quante bugie dopo oltre 40 anni Ad esempio il capitolo ‘Gladio’

(Di domenica 9 maggio 2021) La strategia della disinformazione ha creato il ‘’ e noi siamo ancora qui,40, a farci molte domande che avrebbero potuto trovare risposte da subito. L’operazione ha funzionato e non c’è da stupirsene: ai comandi c’erano Steve Pieczenick e i suoi collaboratori piduisti, tutti intorno a quel Comitato di crisi, al quale partecipava anche Licio Gelli (lo ha detto Bettina Craxi a Sandra Bonsanti) e che affossò ogni possibilità di far uscire vivo il presidente della Dc dalla ‘prigione del popolo’. Sbaragliando le Br, che volevano trattare, al di là della retorica rivoluzionaria, e qualsiasi possibilità di soluzione. Nei pochi appunti disponibili dei ‘grandi saggi’, agli atti parlamentari già nell’VIII legislatura, il criminologo americano dà una indicazione precisa. Dice così: “È ...

La carrellata dei leader democristiani del dopoguerra è infinita, ma non è certo unse per larghi tratti l'attenzione degli autori si concentra sulla figura di Aldo, soprattutto nella ......quando Trieste era ancora contesa e la Nato dava vita a organizzazione di resistenza indi ...del Consiglio deve affrontare prima l'emergenza del terrorismo con l'apice dell'omicidio di Aldoe ...Sono passati 43 anni dal ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro, leader della Democrazia Cristiana, ritrovato in Via Caetani a Roma ...Esce “Giulio Andreotti e l’intelligence. La guerra fredda in Italia e nel mondo” (Rubbettino). Curatore Mario Caligiuri ...