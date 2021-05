Calciomercato Roma | colpaccio dalla Premier | Juventus e Inter beffate

Advertising

Gazzetta_it : #Sarri spiazzato da #Mou alla Roma. Spunta l’idea Milan - SkySport : Roma, Mourinho è il nuovo allenatore #SkySport #SerieA #Mourinho - DiMarzio : L'incontro a Londra, l'entusiasmo, l'incredulità e le cifre del contratto: tutti i retroscena della trattativa (seg… - sportli26181512 : Roma: il vero stipendio di Mourinho e una clausola speciale legata alle finali: Non solo 7 milioni netti di ingaggi… - zazoomblog : Calciomercato Roma assalto al centrocampista Contatto con Mourinho! - #Calciomercato #assalto -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

Commenta per primo Non solo 7 milioni netti di ingaggio l'anno per tre stagioni. Secondo La Gazzetta dello Sport , nel contratto di José Mourinho con laci sarà anche una particolare clausola legata... alle finali: 'Ci sono ovviamente bonus a rendimento, legati al raggiungimento di determinati obiettivi, come la vittoria dello scudetto o della ....it vi offre la cronaca del match dell'Allianz Stadium di Torino. FORMAZIONI UFFICIALI ... Inter punti 85, Atalanta 72, Milan 72 Napoli 70, Juventus 69, Lazio* 64,58, Sassuolo 56, ...Il ventenne talento serbo ha realizzato 21 gol, meglio di lui nel 2021 solo Messi e Lewandowski. L'obiettivo di Commisso è convincerlo a restare, ma piace già a molte big ...Spetterà al Mapei Stadium ospitare l’atto conclusivo della Coppa Italia di calcio femminile tra Milan e Roma, in programma domenica 30 maggio alle ore 20.30. L’impianto di Reggio Emilia, undici giorni ...