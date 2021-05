Baseball, Serie A1 2021: Modena firma la doppietta sull’Oltretorrente (Di domenica 9 maggio 2021) Si chiude il primo weekend della giornata d’apertura di Serie A1 2021 di Baseball, che poi tale è soltanto per il girone C in quanto a cinque squadre invece che a quattro come gli altri sette. Il giorno è stato caratterizzato dal doppio confronto tra Modena e Oltretorrente, storica società di Parma che nasce nel quartiere Volturno l’8 dicembre 1984. Il primo confronto è tutto di Modena, che passa al Cavalli di Parma, utilizzato anche dall’Oltretorrente, cominciando con doppio di Infante e singolo di Russo che valgono il 2-0 nel terzo inning. Poi c’è anche il triplo di Simone Campazzi, che significa 3-0. Un doppio di Lori, nella settima ripresa, porta il primo punto all’Oltretorrente per mezzo di Cespedes, ma Russo e Martone chiudono la questione nel finale: 5-1. Il secondo incontro si rivela molto più ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Si chiude il primo weekend della giornata d’apertura diA1di, che poi tale è soltanto per il girone C in quanto a cinque squadre invece che a quattro come gli altri sette. Il giorno è stato caratterizzato dal doppio confronto trae Oltretorrente, storica società di Parma che nasce nel quartiere Volturno l’8 dicembre 1984. Il primo confronto è tutto di, che passa al Cavalli di Parma, utilizzato anche dall’Oltretorrente, cominciando con doppio di Infante e singolo di Russo che valgono il 2-0 nel terzo inning. Poi c’è anche il triplo di Simone Campazzi, che significa 3-0. Un doppio di Lori, nella settima ripresa, porta il primo punto all’Oltretorrente per mezzo di Cespedes, ma Russo e Martone chiudono la questione nel finale: 5-1. Il secondo incontro si rivela molto più ...

Serie A Baseball – Resoconto Farma Crocetta-Camec Collecchio Baseball – Girone C Qualification Round La Serie A Baseball parte con il prologo offerto dal girone C, che anticipa di due settimane l’Opening Day (previsto per il 22 maggio) con le due sfide tra Farma Crocetta e Camec Collecchio Baseball, ...

