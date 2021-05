Ascolti tv 8 maggio digital e pay | Ganna | Formula1 | Napoli e Inter in evidenza al pomeriggio Berrettini sfonda alla sera

Leggi su tvzoom

(Di domenica 9 maggio 2021), gruppi: Altre Mediaset 8,3% nelle 24 ore e 7,4% nel prime time; Altre Rai 7,2% e 6,34%. In campo non soltanto il calcio, con la Serie A, ma anche la Formula 1, il ciclismo e l tennis sabato 8, ad accendere l’attenzione sulle alternative alle generaliste e sullo sport. Nel massimo campionato le partite delle 15.00 hanno fatto nel complesso 597mila spettatori e il 4,8% di share, (con 439mila spettatori e il 3,5% che sono in visione di Spezia-. Alle 18 l’che ha festeggiato lo scudetto strapazzando la Sampdoria ha ottenuto 638mila spettatori e il 4,9%. Mentre, in tema Formula 1, le qualifiche del Gran Premio di Spagna hanno riscosso 478mila spettatori ed il 3,8% di share su Sky e ben 581mila spettatori ed il 4,3% su Tv8. In luce anche la vittoriale di Matteo ...