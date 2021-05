A 160 all’ora sulla Litoranea Ostia-Anzio: 30enne nei guai (Di domenica 9 maggio 2021) Un inseguimento che assomiglia alla scena di un film quello avvenuto questa mattina sulla via Litoranea Ostia-Anzio. I fatti sono avvenuti questa mattina poco prima delle 10 ed hanno coinvolto un automobilista alla guida di un’ Audi che ora dovrà pagare 167 euro di multa ed il ritiro di 4 punti dalla patente. Leggi anche: Latina, non riesce ad accettare la fine della relazione e minaccia l’ex: ‘Bastardo, ti spacco la faccia’ Come sono andati i fatti Questa mattina poco prima delle 10 una pattuglia della Squadra Stradale della Polizia Locale del gruppo X Mare, durante i controlli di routine, è stata sorpassata da un’ Audi che sfrecciava a tutta velocità. A quel punto gli agenti si sono messi all’inseguimento dell’uomo raggiugendo la velocità di ben 160 km/h. Dopo qualche chilomentro la vettura è stata presa ed il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021) Un inseguimento che assomiglia alla scena di un film quello avvenuto questa mattinavia. I fatti sono avvenuti questa mattina poco prima delle 10 ed hanno coinvolto un automobilista alla guida di un’ Audi che ora dovrà pagare 167 euro di multa ed il ritiro di 4 punti dalla patente. Leggi anche: Latina, non riesce ad accettare la fine della relazione e minaccia l’ex: ‘Bastardo, ti spacco la faccia’ Come sono andati i fatti Questa mattina poco prima delle 10 una pattuglia della Squadra Stradale della Polizia Locale del gruppo X Mare, durante i controlli di routine, è stata sorpassata da un’ Audi che sfrecciava a tutta velocità. A quel punto gli agenti si sono messi all’inseguimento dell’uomo raggiugendo la velocità di ben 160 km/h. Dopo qualche chilomentro la vettura è stata presa ed il ...

