Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2021 ore 15:30 (Di sabato 8 maggio 2021) Viabilità 2021 8 MAGGIO ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE DI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA SALARIA E FLAMINIA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SU VIA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI ALTEZZA ALTEZZA PAVONA NELLE DIREZIONI SI RALLENTA SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAPSOTO PUBBLICO LA CIRCOLazioNE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER LE GIORNATE DO OGGI E DOMANI 9 MAGGIO SARA’ ATTIVA SU INTERA LINEA DA VALERIA VERNINI ED ASTRAL INFOMOBLITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 maggio 2021)8 MAGGIO ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA SALARIA E FLAMINIA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SU VIA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI ALTEZZA ALTEZZA PAVONA NELLE DIREZIONI SI RALLENTA SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAPSOTO PUBBLICO LA CIRCONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER LE GIORNATE DO OGGI E DOMANI 9 MAGGIO SARA’ ATTIVA SU INTERA LINEA DA VALERIA VERNINI ED ASTRAL INFOMOBLITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO ...

