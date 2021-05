Veronica Peparini e il retroscena su Giulia Stabile: “Ha avuto un attacco di panico” (Di domenica 9 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici 20 e sono state assegnate le maglie per la finale. Dopo Aka7Even è stata Giulia Stabile a guadagnarsi un posto per l’ultimo appuntamento del talent mariano. Veronica Peparini è la prof della ballerina ed ovviamente le ha fatto i suoi complimenti per questo traguardo. La maestra di danza ha anche voluto svelare un aneddoto. Sembra infatti che la ragazza abbia ballato nonostante un attacco di panico e sia riuscita comunque a portare a termine la coreografia che le era stata assegnata. “Voglio dire tante cose per questa ragazza. Sono così orgogliosa di lei e sono anche felicissima. Però permettetemi di dire una cosa, è stata doppiamente brava.. Vi chiederete perché. In pratica mentre succedeva tutta la gara lei ha avuto un ... Leggi su biccy (Di domenica 9 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici 20 e sono state assegnate le maglie per la finale. Dopo Aka7Even è stataa guadagnarsi un posto per l’ultimo appuntamento del talent mariano.è la prof della ballerina ed ovviamente le ha fatto i suoi complimenti per questo traguardo. La maestra di danza ha anche voluto svelare un aneddoto. Sembra infatti che la ragazza abbia ballato nonostante undie sia riuscita comunque a portare a termine la coreografia che le era stata assegnata. “Voglio dire tante cose per questa ragazza. Sono così orgogliosa di lei e sono anche felicissima. Però permettetemi di dire una cosa, è stata doppiamente brava.. Vi chiederete perché. In pratica mentre succedeva tutta la gara lei haun ...

Advertising

AmiciUfficiale : Giulia e Alessandro mettono alla prova la loro versatilità in questo guanto di sfida lanciato dalla maestra Veronic… - Ciao55739432 : RT @decemvber16: Chi come Anna Pettinelli e Veronica Peparini che hanno scelto due tra gli allievi migliori e per di più i primi due FINALI… - carmyy04 : RT @mrcprovacitu: Serena >>>>>>>>>>>>>>> Giulia e Veronica Peparini non faccio io le regole scusate #amici20 - ssssarsss : RT @mrcprovacitu: Serena >>>>>>>>>>>>>>> Giulia e Veronica Peparini non faccio io le regole scusate #amici20 - mrcprovacitu : Serena >>>>>>>>>>>>>>> Giulia e Veronica Peparini non faccio io le regole scusate #amici20 -