Varese | operaio di 52 anni cade da un ponteggio e muore

Advertising

RaiNews : Un'altra tragica morte sul lavoro. Un operaio di 52 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Tradate… - MediasetTgcom24 : Varese, un operaio di 52 anni cade da un ponteggio e muore #incidentelavoro - Agenzia_Ansa : È morto l'operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, in una fabbrica di Busto Arsizio (… - BarbaraCerutti : RT @FilcaCisl: +++ #Edilizia, tragedia senza fine: un operaio di 52 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a #Tradate (#Vares… - zazoomblog : Precipita in cantiere muore operaio in provincia di Varese - #Precipita #cantiere #muore #operaio -

Ultime Notizie dalla rete : Varese operaio

Ancora un incidente sul lavoro, ancora una vittima, la seconda in una sola settimana in provincia di. Questa mattina undi 52 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Tradate (), intorno alle 11 . A quanto emerso, l'uomo sarebbe scivolato dalla struttura all'interno ...La vittima è Marco Oldrati, undi 52 anni che stava lavorando su un ponteggio in un centro commerciale di Tradate , in provincia di, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ...Morire (continuamente) di lavoro. Oggi nuovo caso a Busto Arstizio dopo quello di Prato. I numeri del primo trimestre: aumentano gli incidenti mortali ...E’ successo questa mattina, sabato 8 maggio, a Tradate, in provincia di Varese: un operaio di 52 anni è deceduto sul colpo cadendo da un ponteggio. L’uo ...