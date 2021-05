Vaccino Covid, Viola: “Errore allungare tempo tra prima dose e richiamo” (Di sabato 8 maggio 2021) E’ un Errore allungare il tempo tra le due dosi di Vaccino anti-Covid. A pensarla così è l’immunologa Antonella Viola che, in un’intervista al quotidiano ‘Il Fatto Quotidiano’: “E’ azzardato per due motivi: prima dose protegge la metà o poco più rispetto all’efficacia del Vaccino; a livello di comunità, immunità parziale e alta circolazione del virus rendono possibile la generazione di nuove varianti. Gli inglesi hanno adottato questa strategia, è vero, ma con un lockdown durissimo, mentre noi adesso siamo anche in fase di riaperture”. In merito ai brevetti dei vaccini Viole afferma che “è giusto aumentarne la produzione, stringere accordi, dare la possibilità a più aziende, che sono in grado di farlo, di produrre. Ma serve un ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) E’ uniltra le due dosi dianti-. A pensarla così è l’immunologa Antonellache, in un’intervista al quotidiano ‘Il Fatto Quotidiano’: “E’ azzardato per due motivi:protegge la metà o poco più rispetto all’efficacia del; a livello di comunità, immunità parziale e alta circolazione del virus rendono possibile la generazione di nuove varianti. Gli inglesi hanno adottato questa strategia, è vero, ma con un lockdown durissimo, mentre noi adesso siamo anche in fase di riaperture”. In merito ai brevetti dei vaccini Viole afferma che “è giusto aumentarne la produzione, stringere accordi, dare la possibilità a più aziende, che sono in grado di farlo, di produrre. Ma serve un ...

