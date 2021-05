Udinese Bologna: Formazioni ufficiali e dove vederla (Di sabato 8 maggio 2021) Udinese – Bologna è una delle sfide valide per la 35esima giornata di Serie A 2020/21. Friulani e felsinei condividono il punteggio in classifica (39 punti), sintomo di una salvezza non ancora matematica ma pressochè certa per entrambe. La sfida dovrebbe quindi garantire un approccio “a viso aperto”, senza timori di ripercussioni in graduatoria. Udinese Bologna – Formazioni ufficiali Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. A disp.: Gasparini, Scuffet, Samir, Ouwejan, Makengo, Micin, Llorente, Forestieri, Palumbo, De Maio, Zeegelaar. All.: Gotti Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Soriano, Schouten; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. A disp.: Da ... Leggi su puglia24news (Di sabato 8 maggio 2021)è una delle sfide valide per la 35esima giornata di Serie A 2020/21. Friulani e felsinei condividono il punteggio in classifica (39 punti), sintomo di una salvezza non ancora matematica ma pressochè certa per entrambe. La sfida dovrebbe quindi garantire un approccio “a viso aperto”, senza timori di ripercussioni in graduatoria.(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. A disp.: Gasparini, Scuffet, Samir, Ouwejan, Makengo, Micin, Llorente, Forestieri, Palumbo, De Maio, Zeegelaar. All.: Gotti(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Soriano, Schouten; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. A disp.: Da ...

