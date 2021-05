Torino, Nicola: 'Col Verona abbiamo le nostre armi' (Di sabato 8 maggio 2021) Torino - "Non ho bisogno di caricare Belotti , è un perfezionista già di suo: i numeri parlano per lui e dicono che, come gol e assist, è un giocatore completo" . Così il tecnico del Torino , Davide ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021)- "Non ho bisogno di caricare Belotti , è un perfezionista già di suo: i numeri parlano per lui e dicono che, come gol e assist, è un giocatore completo" . Così il tecnico del, Davide ...

Calcio: Nicola 'Belotti perfezionista, i numeri parlano per lui' "Non ho bisogno di caricare Belotti, è un perfezionista già di suo: i numeri parlano per lui e dicono che, come gol e assist, è un giocatore completo". Così il tecnico del Torino, Davide Nicola, sul capitano granata, che ha segnato solo una rete negli ultimi tre mesi. "Mi auguro che domani esca una bella partita - dice alla vigilia della trasferta di Verona contro l'...

Torino, Nicola si mangia i papabili di Cairo Tuttosport Torino, allenamento differenziato per Izzo Il difensore non si è allenato con il resto del gruppo a causa di un affaticamento ai flessori della coscia sinistra Come riportato dal canale mediatico granata, sessione di rifinitura per il Torino, ...

Nicola pre Verona-Torino: “Seguiamo la filosofia Ubuntu: da soli non si fa nulla” Così il tecnico alla vigilia della gara contro i felsinei: "La partita più importante è sempre quella che arriva subito e noi dobbiamo essere competitivi a prescindere da chi scende in campo" ...

