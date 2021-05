Terremoto a Catania (Di sabato 8 maggio 2021) Tre scosse di Terremoto sono stata avvertite questa sera nei paesi del versante Orientale dell’Etna, come Giarre, Sant’Alfio, Mascali e Linguaglossa. Gli eventi sono stati registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania. Il sisma di maggiore energia, di magnitudo 3.1, è stato rilevato alle 20.13. Gli altri due, entrambi di magnitudo 2.2, alle20:10 e alle 20:20. L’ipocentro è stato localizzato a 5 chilometri a Nord-Ovest di Sant’Alfio a profondità comprese tra 5 e 8 chilometri.Non si segnalano danni a cose o persone. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di sabato 8 maggio 2021) Tre scosse disono stata avvertite questa sera nei paesi del versante Orientale dell’Etna, come Giarre, Sant’Alfio, Mascali e Linguaglossa. Gli eventi sono stati registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di. Il sisma di maggiore energia, di magnitudo 3.1, è stato rilevato alle 20.13. Gli altri due, entrambi di magnitudo 2.2, alle20:10 e alle 20:20. L’ipocentro è stato localizzato a 5 chilometri a Nord-Ovest di Sant’Alfio a profondità comprese tra 5 e 8 chilometri.Non si segnalano danni a cose o persone. L'articolo proviene da Nuova Società.

ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #CATANIA, in #SICILIA, a #Puntalazzo. #Magnitudo 3.1. Ecco QUI i #DETTAGLI - NewSicilia : +++ ULTIM'ORA +++ Trema di nuovo la terra sui fianchi dell'#Etna dopo lo #sciamesismico dei giorni scorsi… - tortamimosa : leggo di un terremoto a catania abbraccione a tutti i miei mutualini siciliani semblicemende la terra la faccio fer… - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #CATANIA, in #SICILIA, a #Montargano. #Magnitudo 3.1. Ecco QUI i #DETTAGLI - etnanews7 : Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 4 km NW Sant'Alfio (CT), il 08-05-2021 20:13:25 (UTC +02:00… -