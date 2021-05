Spese mediche, attenzione: in questo caso si perde la detrazione (Di sabato 8 maggio 2021) Milioni di italiani fanno ricorso al rimborso Spese mediche per effettuare visite specialistiche di diverso genere. Bisogna fare attenzione, però, perché in alcune circostanze potreste perdere la detrazione E’ possibili ottenere importanti detrazioni per quanto concerne le Spese mediche. Nello specifico si tratta di una detrazione del 19% ai fini IRPEF. Un contributo importante per le famiglie L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 8 maggio 2021) Milioni di italiani fanno ricorso al rimborsoper effettuare visite specialistiche di diverso genere. Bisogna fare, però, perché in alcune circostanze potrestere laE’ possibili ottenere importanti detrazioni per quanto concerne le. Nello specifico si tratta di unadel 19% ai fini IRPEF. Un contributo importante per le famiglie L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Costanz00242134 : UNA RICEVUTA DI MEDICO SPECIALISTA che ha fatto regolare FATTURA pagata dal cittadino...perché non può essere usata… - manueliiina : RT @aurlixx: Ciao a tutti, ho aperto questa raccolta fondi per curare il mio cane. Purtroppo non ho la possibilità di pagare le spese medic… - puremoovn : RT @aurlixx: Ciao a tutti, ho aperto questa raccolta fondi per curare il mio cane. Purtroppo non ho la possibilità di pagare le spese medic… - Costanz00242134 : PORCATE SOLO ITALIANE: se un giovane lavora in un call center ed ha una sua entrata...se risulta che le sue spese… - RossEleven : @grigiocemento Allora se Mario si prende il virus, la barista o pasticcera deve pagare le spese mediche e si prende… -