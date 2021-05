Semifinale di Amici con Ermal Meta: concorrenti ed eliminati dell’8 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Al via stasera la Semifinale di Amici di Maria De Filippi. Ospite della puntata: Ermal Meta. L’artista presenterà il nuovo singolo, Uno, estratto dall’album Tribù Urbana. In studio anche la band The Kolors per presentare il singolo Cabriolet Panorama . Il gruppo si aggiungerà a Stash, giudice del programma per l’esibizione nella Semifinale di Amici. Il talent show più seguito giunge quasi alla chiusura. La penultima puntata andrà in scena stasera su Canale 5, dalle ore 21.20; l’ultima puntata è invece attesa per la prossima settimana con la finale che premierà uno dei concorrenti ancora in gara nel canto o nel ballo. Quella di oggi è anche l’ultima puntata senza album. Gli album dei semifinalisti di Amici di Maria De Filippi sono attesi per ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Al via stasera ladidi Maria De Filippi. Ospite della puntata:. L’artista presenterà il nuovo singolo, Uno, estratto dall’album Tribù Urbana. In studio anche la band The Kolors per presentare il singolo Cabriolet Panorama . Il gruppo si aggiungerà a Stash, giudice del programma per l’esibizione nelladi. Il talent show più seguito giunge quasi alla chiusura. La penultima puntata andrà in scena stasera su Canale 5, dalle ore 21.20; l’ultima puntata è invece attesa per la prossima settimana con la finale che premierà uno deiancora in gara nel canto o nel ballo. Quella di oggi è anche l’ultima puntata senza album. Gli album dei semifinalisti didi Maria De Filippi sono attesi per ...

Advertising

AmiciUfficiale : Domani, 8 Maggio, ore 21.20 su Canale 5 la SEMIFINALE del Serale di #Amici20! Non perdetevi le PROVE GENERALI in es… - mako_inpigiama : Ciao raghi! Stase c’e la semifinale! Nel frattempo sul mio canale ho fatto la reaction ad alcuni inediti! Se vi int… - Claudia08301771 : RT @Lella36160417: Giorno!!!!Oggi buonumore! È un bel sabato per me...Iniziano le prove dell'Eurovision (giovedì mi pare ci saranno i Manes… - sara13100613 : RT @seekerofdreams_: Ditemi che stasera c'è la semifinale di #Amici20 senza dirmi che c'è la semifinale di Amici - Lella36160417 : Giorno!!!!Oggi buonumore! È un bel sabato per me...Iniziano le prove dell'Eurovision (giovedì mi pare ci saranno i… -