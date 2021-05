Scozia, vince la secessione: 'Ora il referendum'. Ma Sturgeon manca la maggioranza assoluta (Di sabato 8 maggio 2021) Vittoria netta in Inghilterra, arrocco riuscito in Scozia e Galles. Boris Johnson porta a casa il migliore dei risultati possibili o quasi per il suo Partito Conservatore nella più vasta tornata ... Leggi su leggo (Di sabato 8 maggio 2021) Vittoria netta in Inghilterra, arrocco riuscito ine Galles. Boris Johnson porta a casa il migliore dei risultati possibili o quasi per il suo Partito Conservatore nella più vasta tornata ...

Advertising

HuffPostItalia : Vince la secessione in Scozia, 'ora il referendum' - mauricarta1 : La forza elettorale di Boris Johnson è fuori discussione, numeri alla mano è un rullo compressore. Ma solo in Inghi… - messveneto : Vince la secessione in Scozia: “Ora il referendum”: Ma Sturgeon manca la maggioranza assoluta, sollievo di Johnson - Moky_1988 : Elezioni #Scozia,il partito della First Minister Nicola Sturgeon vince per la quarta volta di fila,ma mancano due s… - zazoomblog : Vince la secessione in Scozia ora il referendum - #Vince #secessione #Scozia #referendum -