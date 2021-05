SailGp a Taranto | la FIV lancia il programma “Inspire”

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 8 maggio 2021) Ilconferma la sua vocazione sociale e l’intenzione di lasciare una sua “eredità” nelle città in cui fa tappa. Dopo aver regalato una barca con foil ai giovani delle Bermuda, l’organizzazione dell’evento insieme alla FIV hato il” per la tappa didel 5-6 giugno. Ilpartirà il primo giugno e sarà diviso in 3 percorsi. “Learning” rivolto ai bambini delle scuole elementari e medie del Tarantino per fargli scoprire la fisica alla base del funzionamento di unabarca a vela.“Careers” per gli studenti dai 18 ai 23 anni per fargli conoscere le opportunità lavorative esistenti nel campo dello sport e dell’ingegneria legata al mondo della vela. E infine ...