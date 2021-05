Reina: “Sono arrivato alla Lazio per far crescere Strakosha e lo spogliatoio” (Di sabato 8 maggio 2021) Pepe Reina, portiere della Lazio, nel corso di un’intervista a Lazio Style Channel, ha raccontato un retroscena relativo al suo approdo in biancoceleste. “È stato un momento importante, arrivavo in una grande squadra che lottava per i vertici alti della classifica. alla mia età, continuare a reggere a quel livello è stata una soddisfazione. Oggi posso dire che sia stata una sfida bellissima, Sono molto contento. Sono stato acquistato per far crescere Tommy (Strakosha, ndr) e per dare una mano a tutto lo spogliatoio, anche fuori dal campo. Di mettere le mie avventure a loro disposizione. Le cose Sono andate diversamente rispetto all’inizio. Loro Sono giocatori aperti a crescere, a farsi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Pepe, portiere della, nel corso di un’intervista aStyle Channel, ha raccontato un retroscena relativo al suo approdo in biancoceleste. “È stato un momento importante, arrivavo in una grande squadra che lottava per i vertici alti della classifica.mia età, continuare a reggere a quel livello è stata una soddisfazione. Oggi posso dire che sia stata una sfida bellissima,molto contento.stato acquistato per farTommy (, ndr) e per dare una mano a tutto lo, anche fuori dal campo. Di mettere le mie avventure a loro disposizione. Le coseandate diversamente rispetto all’inizio. Lorogiocatori aperti a, a farsi ...

