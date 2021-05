Razzo cinese, quando cade. Protezione Civile: «Remota ipotesi di frammenti al Sud». Cresce la paura (Di sabato 8 maggio 2021) L'impatto con l'atmosfera del Razzo cinese ci sarà, ma quando (e dove) averrà è ancora un mistero: la finestra in cui potrebbe avvenire il rientro del secondo stadio... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 8 maggio 2021) L'impatto con l'atmosfera delci sarà, ma(e dove) averrà è ancora un mistero: la finestra in cui potrebbe avvenire il rientro del secondo stadio...

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - imviluwithanu : ho appena scoperto che il razzo cinese potrebbe interessare particolarmente la mia zona e mi sento in your name ma… - ccatechismo : RT @mesonorotta: Cosa c’è scritto: razzo cinese Cosa leggo: cazzo cinese -