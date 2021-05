Pradè: “Milenkovic non ha mai detto di voler andare via da Firenze” (Di sabato 8 maggio 2021) Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha spiegato le parole di Milenkovic dei giorni scorsi a DAZN, pochi attimi prima della gara con la Lazio: “L’intervista è stata interpretata, lui ha ringraziato fortemente per la crescita avuta in questa città: sappiamo che ha un anno di contratto ma parliamo con lui costantemente, non ha detto che vuole andare via da Firenze. Se ci sarà l’opportunità vedremo se resterà con noi, è professionista esemplare”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Daniele, ds della Fiorentina, ha spiegato le parole didei giorni scorsi a DAZN, pochi attimi prima della gara con la Lazio: “L’intervista è stata interpretata, lui ha ringraziato fortemente per la crescita avuta in questa città: sappiamo che ha un anno di contratto ma parliamo con lui costantemente, non hache vuolevia da. Se ci sarà l’opportunità vedremo se resterà con noi, è professionista esemplare”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

