Per salvare la sua isola fa causa al Governo e vince, la battaglia climatica di Sophie (Di sabato 8 maggio 2021) Sophie Backsen (nella fotto di Welters/Greenpeace) ha 22 anni e vive sull’isola di Pellworm, in Germania, dove la sua famiglia da 300 anni lavora in una fattoria. L’isola è solo due metri sopra il livello del mare e il riscaldamento climatico rischia di far scomparire l’attività secolare di famiglia. Da qui la scelta della giovane studentessa di agraria di iniziare la sua battaglia in difesa di casa, facendo causa al Governo. Al centro della diatriba la legge del 2019 che stabilisce i passi della Germania verso un futuro più eco-sostenibile. I giudici del Tribunale Costituzionale Federale di Karlsruhe hanno dato ragione a Sophie (supportata da diverse associazioni ambientaliste tra cui Greenpeace) ritenendo che la legge tedesca per raggiungere i suoi obiettivi è ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 8 maggio 2021)Backsen (nella fotto di Welters/Greenpeace) ha 22 anni e vive sull’di Pellworm, in Germania, dove la sua famiglia da 300 anni lavora in una fattoria. L’è solo due metri sopra il livello del mare e il riscaldamento climatico rischia di far scomparire l’attività secolare di famiglia. Da qui la scelta della giovane studentessa di agraria di iniziare la suain difesa di casa, facendoal. Al centro della diatriba la legge del 2019 che stabilisce i passi della Germania verso un futuro più eco-sostenibile. I giudici del Tribunale Costituzionale Federale di Karlsruhe hanno dato ragione a(supportata da diverse associazioni ambientaliste tra cui Greenpeace) ritenendo che la legge tedesca per raggiungere i suoi obiettivi è ...

Advertising

caritas_milano : La #casa è un bene essenziale che va tutelato Il Parlamento approvi la norma per salvare le case dalle aste. L’eme… - SeaWatchItaly : 72 ore, 6 salvataggi, 456 persone soccorse e 3 respingimenti illegali testimoniati. Sono questi i numeri di una mi… - FBiasin : L’#Uefa, invece di pensare a soluzioni per salvare il calcio, è concentrata sulle punizioni per i 12 della… - BMarcadin : RT @Pupi18054216: C'è una logica sotto, non so se la vedete. L'idea che se uno muore per vaccino o suicidio va accettato perché serve comun… - tizianantonella : RT @miagolandia: ??Cari AMici di #Twitter anche quest'anno vi chiediamo di sostenerci con il 5×1000 che per noi è un grande aiuto per salva… -