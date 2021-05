(Di sabato 8 maggio 2021) Trentaseiesimo turno di Ligue 1 che nella sua striscia del pomeriggio vede la sfida tra ile il. Per i grenatines vittoria roboante in trasferta sul retrocesso Digione. Una cinquina che mette il punto esclamativo su una stagione decisamente positiva per la squadra di Antonetti, capace di lottare per la zona europea fino a poco più di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Metz-Nimes (domenica 9 maggio, ore 15): formazioni, quote, pronostici - sportface2016 : #Ligue1, i risultati del pomeriggio: Nantes e Metz a valanga, il Nimes pareggia -

Ultime Notizie dalla rete : Metz Nimes

Infobetting

In fondo alla classifica l'ormai retrocesso Digione ha perso 5 - 1 con il, mentre iltiene viva la chance di slavarsi con il pareggio strappato al Reims . Meglio il Nantes , che ha ...... il Nantes andrà in casa del Brest, il Lorient affronterà l'Angers e ilospiterà il Reims. E' già sceso il Dijon, che giocherà alla stessa ora in casa contro il. alle 17.05 Montpellier - ...I mastini mettono k.o il Nizza e restano a +1 sul Paris, che ha battuto il Lens. Il Lione vince lo scontro diretto col Monaco ...Lilla e PSG ormai la corsa per il titolo è una questione a due, il monacò non ripete la prestazione fatta in Coppa e crolla sotto i colpi del Lione che di fatto estromette la formazione monegasca dal ...