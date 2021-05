Matrimoni, comunioni e battesimi, tutte le regole per banchetti e cerimonie da giugno 2021: le linee guida aggiornate (Di sabato 8 maggio 2021) Nel corso delle ultime settimane il governo sta mettendo a punto tutta una serie di provvedimenti che permetteranno al paese di ripartire, seppure gradulamente, tornando così ad una tanto attesa normalità. Leggi anche: Banconi e tavolini sui marciapiedi per ristoranti e bar senza dehors a Roma: le nuove regole Non fa eccezione il settore dei Matrimoni, anch’esso duramente colpito dalle misure volte al contenimento dei contagi da Covid19. Nonostante il settore abbia risentitito moltissimo delle restrizioni al momento una data certa per la ripartenza non è stata ancora fissata anche se l’idea delle regioni sarebbe quella di ripartire a partire dal 1 giugno. Il Protocollo con le linee guida da seguire sarà esaminato dal governo la prossima settimana, parallelamente all’analisi dei dati sul contagio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021) Nel corso delle ultime settimane il governo sta mettendo a punto tutta una serie di provvedimenti che permetteranno al paese di ripartire, seppure gradulamente, tornando così ad una tanto attesa normalità. Leggi anche: Banconi e tavolini sui marciapiedi per ristoranti e bar senza dehors a Roma: le nuoveNon fa eccezione il settore dei, anch’esso duramente colpito dalle misure volte al contenimento dei contagi da Covid19. Nonostante il settore abbia risentitito moltissimo delle restrizioni al momento una data certa per la ripartenza non è stata ancora fissata anche se l’idea delle regioni sarebbe quella di ripartire a partire dal 1. Il Protocollo con leda seguire sarà esaminato dal governo la prossima settimana, parallelamente all’analisi dei dati sul contagio. ...

