«L'Isola dei Famosi 2021»: l'abbandono di Iva Zanicchi (per una vespa) e il riscatto di Awed (Di sabato 8 maggio 2021) Se in Honduras sono i mosquitos a tormentare i naufraghi, nello studio dell'Isola dei Famosi sono le vespe a farla da padrone. Nel corso della quindicesima puntata del reality di Canale 5, spostatosi dal giovedì al venerdì nel tentativo di far rifiatare gli ascolti e di ripristinare la diretta, l'opinionista Iva Zanicchi è stata costretta ad abbandonare il programma prima della fine a causa di una vespa che, in giornata, le aveva punto la mano. «Volevo una mano da diciottenne e mi sono fatta pungere da una vespa. Dato che ho anche un po' di febbre, voglio andare a casa» ha detto Zanicchi mostrando alla telecamera la mano sinistra visibilmente gonfia e arrossata. Quando la conduttrice Ilary Blasi le ha chiesto come stesse, Iva ha aggiunto: «Il medico ha detto che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì» ha ripreso prima di lasciare lo studio intorno alle 23.30, scortata dall'amico e collega Tommaso Zorzi. https://twitter.com/IsolaDeiFamosi/status/1390760661295239175

