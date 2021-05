L’idea dietro Chanel n° 5, il profumo centenario della maison e amatissimo da Marilyn Monroe (Di sabato 8 maggio 2021) L’amore per Chanel n° 5 non ha età. Questa è una delle fragranze più amate (se non la prima in assoluto) della maison fondata da mademoiselle Coco e nel 2021 compie 100 anni. Pare che in tutto il mondo siano stati venduti finora più di 80 milioni di flaconi di questo profumo, che ha affascinato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 8 maggio 2021) L’amore pern° 5 non ha età. Questa è una delle fragranze più amate (se non la prima in assoluto)fondata da mademoiselle Coco e nel 2021 compie 100 anni. Pare che in tutto il mondo siano stati venduti finora più di 80 milioni di flaconi di questo, che ha affascinato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

FFFBot1 : RT @lucacascianirtr: Mica crederete che #GretaThunberg risponda su #twitter ai potenti della terra? Dietro di lei c’è una mostruosa macchin… - Giacomo_Dan : @AurelianoStingi @GiodeeG @Ryoga007 @CrossWordsCW Mah, credo che il punto (almeno per me) non sia l'idea che sta di… - docdrugztore : @pikappa2006 Le storie finiscono. Per tanti motivi. Lei era più giovane di me. A quei tempi era molto difficile sta… - servyoursoul : @stanzaselvaggia Non sa manco cosa sia.. Prima di commentare proposte, leggi etc..bisogna sapere l argomento, cosa… - Francesco : Bella l’idea dietro @1Feed_app! ?? Un modo diverso di scegliere fonti e contenuti e anche di fruirne… bravi. -

Ultime Notizie dalla rete : L’idea dietro Geminiani: "Io, innamorato della maglia rosa. E piango ancora per l'amico Coppi" La Gazzetta dello Sport