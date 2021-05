Le coppie che fanno questa cosa geniale insieme sono più felici delle altre (Di sabato 8 maggio 2021) Un recente studio ha svelato la chiave della felicità delle coppie più felici e durature. Fate anche voi questa cosa geniale? Essere una coppia felice richiede fortuna e impegno. Bisogna intanto trovare la persona giusta, con la quale stiamo bene e bisogna lavorare sulla relazione per renderla migliore e sana, per alimentare la passione che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 8 maggio 2021) Un recente studio ha svelato la chiave dellatàpiùe durature. Fate anche voi? Essere una coppia felice richiede fortuna e impegno. Bisogna intanto trovare la persona giusta, con la quale stiamo bene e bisogna lavorare sulla relazione per renderla migliore e sana, per alimentare la passione che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

egyzia : Su quest’altra cosa parlo da spettatrice esterna: ho dato (per finire Casa ho preso un prestito a 21 anni e a 26 l’… - Iam_a_shy_Angel : RT @simonlythebrave: x: 'ma tu intendi lo schermo di un telefono?' io: 'no amo quello è display, io ho detto che shippo solo le coppie gay'… - Moonlightshad1 : @MartinaVivenzi Detesto le puntualizzazioni perché quello che scrivo è abbastanza comprensibile, comunque sì, ci so… - laurac2605 : Non capisco come il non dire permetta alle coppie lgbt di adottare figli o accedere all’utero in affitto per motivi… - wilsonju_ : RT @Luana79717138: @luigidimaio Ok Turismo! Ma che dire delle coppie binazionali? Non dimenticate che ci sono coppie non sposate e famiglie… -