L'avatar che rende immortali (Di sabato 8 maggio 2021) La tecnologia di «eternità virtuale» permette ai fan di interagire con i loro idoli in versione di bit. Ai personaggi viene regalata una seconda vita digitale, alimentata dalla curiosità del pubblico. Lo dimostrano gli esperimenti con Achille Lauro e Michelangelo. Achille Lauro racconta il suo percorso musicale, cosa lo ispira, qual è la storia dietro il nuovo album, poi svela sogni, desideri, aspirazioni: «Il mio progetto per il futuro» si legge sullo schermo «è solo uno. Trasformarmi. Sentire la vecchia pelle creparsi intorno a me. L'enfant prodige pulsare impazzito come il cuore di un uccellino. Pensare di morire presto, ma rinascere ancora». Le parole di uno degli artisti più poliedrici ed estrosi della scena musicale contemporanea appaiono sul display, una dopo l'altra. Di fronte agli occhi scorre un'intervista lunga, sincera, dalla dinamica molto peculiare: siamo noi, ognuno di ... Leggi su panorama (Di sabato 8 maggio 2021) La tecnologia di «eternità virtuale» permette ai fan di interagire con i loro idoli in versione di bit. Ai personaggi viene regalata una seconda vita digitale, alimentata dalla curiosità del pubblico. Lo dimostrano gli esperimenti con Achille Lauro e Michelangelo. Achille Lauro racconta il suo percorso musicale, cosa lo ispira, qual è la storia dietro il nuovo album, poi svela sogni, desideri, aspirazioni: «Il mio progetto per il futuro» si legge sullo schermo «è solo uno. Trasformarmi. Sentire la vecchia pelle creparsi intorno a me. L'enfant prodige pulsare impazzito come il cuore di un uccellino. Pensare di morire presto, ma rinascere ancora». Le parole di uno degli artisti più poliedrici ed estrosi della scena musicale contemporanea appaiono sul display, una dopo l'altra. Di fronte agli occhi scorre un'intervista lunga, sincera, dalla dinamica molto peculiare: siamo noi, ognuno di ...

Advertising

16zixi : nuovo avatar ?????? (in realtà è solo per flexare che ho finito l'ultimo hell event) - simogattok : @Wes10Sneijder1 Comunque l'ampia digressione europea con uno che ha come avatar il tricolore italiano è stupenda. Q… - rottttana : Da qualche tempo, #Bitmoji permette di generare il proprio avatar in carrozzina. Un piccolo passo per la rappresen… - Enzo85207940 : @alessan47586283 @l_honestly @matteorenzi @TeresaBellanova @ItaliaViva No cazzone ,lo dicono le immagini del video… - GenderDissident : @avatar_tor @sonoioapri @PerSpesso @marinaterragni @EnricoLetta @ZanAlessandro @SenatoriPD @DonnePd @MonicaCirinna… -

Ultime Notizie dalla rete : avatar che Resident Evil Village: PlayStation regala tema e avatar ai suoi utenti Attenzione, però: come riportato anche da PSU , sia gli avatar che il tema sembrano essere disponibili solo per gli utenti degli Stati Uniti o in possesso di un account PSN statunitense . Non è detto ...

Conan Exiles arriverà presto su Xbox Game Pass La data esatta verrà annunciata a breve, ma intanto sappiamo che il gioco di sopravvivenza sarà ... Nel gioco avremo un nostro avatar virtuale e dopo essere salvati dallo stesso Conan da una ...

Igoodi, la prima fabbrica di avatar creata da Billy Berlusconi Forbes Italia Resident Evil Village: Sony regala avatar PSN risolvendo un enigma Con l'uscita di Resident Evil Village, Sony ha deciso di regalare ai suoi utenti degli avatar da utilizzare sul PlayStation Network,tuttavia pur essendo ...

Mortal Kombat è il film che aspettavamo dagli anni Novanta. Nel bene e nel male Aspettavo Mortal Kombat dagli anni Novanta. Aspettavo questo Mortal Kombat dal 1995, per essere preciso: quell’anno uscì l’omonimo film firmato dal Paul Anderson giusto, che riusciva nell’impresa di e ...

Attenzione, però: come riportato anche da PSU , sia gliil tema sembrano essere disponibili solo per gli utenti degli Stati Uniti o in possesso di un account PSN statunitense . Non è detto ...La data esatta verrà annunciata a breve, ma intanto sappiamoil gioco di sopravvivenza sarà ... Nel gioco avremo un nostrovirtuale e dopo essere salvati dallo stesso Conan da una ...Con l'uscita di Resident Evil Village, Sony ha deciso di regalare ai suoi utenti degli avatar da utilizzare sul PlayStation Network,tuttavia pur essendo ...Aspettavo Mortal Kombat dagli anni Novanta. Aspettavo questo Mortal Kombat dal 1995, per essere preciso: quell’anno uscì l’omonimo film firmato dal Paul Anderson giusto, che riusciva nell’impresa di e ...