Isola dei Famosi, malore in diretta per Iva Zanicchi: le sue condizioni (Di sabato 8 maggio 2021) Iva Zanicchi a causa di un malore dovuto a una puntura di vespa ha dato forfait nel corso della puntata di venerdì 7 maggio dell’Isola dei Famosi. Per l’opinionista non dovrebbe comunque essere nulla di grave. (screenshot video)Continua ad abbattersi la sfortuna sull’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi. Dopo gli incidenti e gli infortuni che hanno obbligato al ritiro naufraghi di punta come Brando Giorgi, Elisa Isoardi e Paul Gascoigne, questa volta l’imprevisto è arrivato direttamente dallo studio Mediaset. Protagonista del colpo di scena Iva Zanicchi, quest’anno opinionista insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. La nota cantante ha colto tutti di sprovvista, a partire dalla conduttrice del reality Ilary Blasi. Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021) Ivaa causa di undovuto a una puntura di vespa ha dato forfait nel corso della puntata di venerdì 7 maggio dell’dei. Per l’opinionista non dovrebbe comunque essere nulla di grave. (screenshot video)Continua ad abbattersi la sfortuna sull’edizione 2021 dell’dei. Dopo gli incidenti e gli infortuni che hanno obbligato al ritiro naufraghi di punta come Brando Giorgi, Elisa Isoardi e Paul Gascoigne, questa volta l’imprevisto è arrivatomente dallo studio Mediaset. Protagonista del colpo di scena Iva, quest’anno opinionista insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. La nota cantante ha colto tutti di sprovvista, a partire dalla conduttrice del reality Ilary Blasi. Ti potrebbe ...

