Isola 2021, malore per Iva Zanicchi che abbandona lo studio: «Voglio andare a casa» (Di sabato 8 maggio 2021) . Non c’è pace in questa edizione, dopo l’abbandono di tantissimi naufraghi, anche in studio, durante la puntata di venerdì 7 maggio, abbia assistito ad un nuovo ritiro. Nella quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 finalmente i naufraghi mangiano un po’ di più, se quindi un abbandono da parte dei concorrenti sembra scongiurato, non è così per gli opinionisti in studio. Al rientro dalla pausa pubblicitaria, Ilary Blasi rivolgendosi a Iva Zanicchi chiede: «Poichè che non ci facciamo mancare niente qui, allora Iva cos’è successo oggi?». La cantante mostra la mano sinistra che è rossa e davvero gonfia: «Volevo una mano da diciottenne, mi sono fatta pungere da una vespa – poi mostra l’altra – questa è quella da 80enne invece, vedi la differenza?». A quanto si apprende la Zanicchi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 8 maggio 2021) . Non c’è pace in questa edizione, dopo l’abbandono di tantissimi naufraghi, anche in, durante la puntata di venerdì 7 maggio, abbia assistito ad un nuovo ritiro. Nella quindicesima puntata dell’dei Famosifinalmente i naufraghi mangiano un po’ di più, se quindi un abbandono da parte dei concorrenti sembra scongiurato, non è così per gli opinionisti in. Al rientro dalla pausa pubblicitaria, Ilary Blasi rivolgendosi a Ivachiede: «Poichè che non ci facciamo mancare niente qui, allora Iva cos’è successo oggi?». La cantante mostra la mano sinistra che è rossa e davvero gonfia: «Volevo una mano da diciottenne, mi sono fatta pungere da una vespa – poi mostra l’altra – questa è quella da 80enne invece, vedi la differenza?». A quanto si apprende la...

