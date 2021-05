Internazionali d’Italia 2021 | Raul Brancaccio e Marco Cecchinato conquistano i pass per le finali delle qualificazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 8 maggio 2021) Giornata dial Foro Italia di Roma per glidi tennis. Sui campi capitolini tanti giocatori azzurri protagonisti e, al termine di questa giornata, sonoa continuare la loro corsa, staccando il biglietto per le“quali”. Il classe ’97 di Torre del Greco (wild card), entrato in tabellone come alternate dopo il forfait del moldavo Radu Albot, ha ottenuto ilper il turno decisivo, battendo nel derby tricolore Federico Gaio per 3-6 6-4 6-4. Una vittoria in rimonta perche ha fatto vedere un’ottima condizione fisica e una grande determinazione. Nel prossimo round la sfida sarà contro lo ...