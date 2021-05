Inter-Samp | non solo Scudetto Conte festeggia le 200 panchine in Serie A

(Di sabato 8 maggio 2021) Nel match delle 18, contro ladoria, per l’ci sarà la prima gara da campioni d’Italia. Un motivo d’orgoglio e di soddisfazione per Antonioche raggiungerà anche un altro record personale: il tecnico salentino toccherà quota 200inA. I numeri sono tutti dalla sua parte: nelle 199 gare sono 135 le vittorie. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

EternoRN93 : RT @Pirichello: Spezia 1-3 Napoli Udinese 2-2 Bologna Inter 2-1 Samp Fiorentina 2-4 Lazio Genoa 1-3 Sassuolo Benevento 0-2 Cagliari… - InterCM16 : Probabili formazioni #InterSampdoria - BaroneNeroBlu : RT @jommas82: Programma: ~ qualifiche Formula1 ore 15 (Sky 207) ~ Barcellona - Atletico Madrid ore 16:15 (app DAZN) ~ Inter - Samp ore 18… - MikeBomber10 : RT @cippiriddu: INTER vs. Samp (3-5-2): Handanovic; Non, Ce, Ne; Frega, Un, Emerito, Gagliardini, Grandissimo; Gigantesco, Cazzo. - Damiano__89 : RT @jommas82: Programma: ~ qualifiche Formula1 ore 15 (Sky 207) ~ Barcellona - Atletico Madrid ore 16:15 (app DAZN) ~ Inter - Samp ore 18… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Samp

I campioni d'Italia giocano contro la, mentre il big match del weekend è fra Juve e Milan, ... LE PARTITE Sabato 8 maggio Spezia - Napoli: ore 15.00 Udinese - Bologna: ore 15.00- Sampdoria: ...e Sampdoria non pareggiano in campionato dall'ottobre 2015 (1 - 1), da allora sette vittorie nerazzurre e tre successi blucerchiati. In tutte le ultime cinque sfide di Serie A trae ...In occasione della gara tra Inter e Sampdoria di oggi, analizzeremo gli ultimi cinque scontri diretti avvenuti tra le due squadre a San Siro.L'aggiornamento dal Meazza in attesa del breve accenno di festa che ci sarà questo pomeriggio prima di Inter-Sampdoria ...