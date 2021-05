Infortunio per Mertens contro lo Spezia, l’attaccante costretto ad uscire (Di sabato 8 maggio 2021) Infortunio Mertens – Brutte notizie in casa Napoli, Mertens lascia il campo dopo essere subentrato al posto di Zielinski. l’attaccante azzurro ha rimediato un Infortunio alla caviglia, la stessa colpita nel match di San Siro contro l’Inter. Condizioni ovviamente da valutare nelle prossime ore quelle del numero 14 del Napoli che ha provato a restare in campo, tentativo però inutile dato che dopo pochissimi minuti mister Gattuso l’ha richiamato in panchina facendo entare al suo posto Elif Elmas. FONTE: SSC Napoli ORE 23:30 – Il Napoli ha comunicato attraverso il suo account ufficiale Twitter le condizioni di Dries Mertens: “Trauma distorsivo alla caviglia sinistra, domani ulteriori esami” AGGIORNAMENTO 21:53 – Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 maggio 2021)– Brutte notizie in casa Napoli,lascia il campo dopo essere subentrato al posto di Zielinski.azzurro ha rimediato unalla caviglia, la stessa colpita nel match di San Sirol’Inter. Condizioni ovviamente da valutare nelle prossime ore quelle del numero 14 del Napoli che ha provato a restare in campo, tentativo però inutile dato che dopo pochissimi minuti mister Gattuso l’ha richiamato in panchina facendo entare al suo posto Elif Elmas. FONTE: SSC Napoli ORE 23:30 – Il Napoli ha comunicato attraverso il suo account ufficiale Twitter le condizioni di Dries: “Trauma distorsivo alla caviglia sinistra, domani ulteriori esami” AGGIORNAMENTO 21:53 – Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, ...

Agenzia_Ansa : Un operaio di 49 anni è stato ricoverato in gravi condizioni per un infortunio sul lavoro in un'azienda di Busto Ar… - SiamoPartenopei : Altri due cambi per Gattuso: fuori Mertens per infortunio, dentro anche Lozano - nomorebadvibess : @ASAPDAVVV @traphomiie vero, sfortunato per infortunio e covid, anche se per me i 70 milioni restano troppi - MondoNapoli : LIVE - Infortunio per Mertens! Il belga entra ed esce dopo pochi minuti - - FedeDiLo98 : RT @alessndr96: @95Marcov Sarei anche d'accordo ma non dimenticare che siamo vicini agli europei e non rischierebbe mai un infortunio e l'u… -