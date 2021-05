Il Covid si porta via anche l’ex barista Dino Casaccia: lascia la moglie e due figli (Di sabato 8 maggio 2021) Teramo piange la scomparsa di Dino Casaccia, ex gestore del bar San Giorgio di Teramo. Ricoverato in terapia intensiva da giorni per Covid, non ce l’ha fatta In tanti conoscevano Dino Casaccia. Per anni era stato titolare di un bar di Teramo, per poi andare in pensione. Ma purtroppo l’85enne è stato contagiato dal Covid L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 8 maggio 2021) Teramo piange la scomparsa di, ex gestore del bar San Giorgio di Teramo. Ricoverato in terapia intensiva da giorni per, non ce l’ha fatta In tanti conoscevano. Per anni era stato titolare di un bar di Teramo, per poi andare in pensione. Ma purtroppo l’85enne è stato contagiato dalL'articolo NewNotizie.it.

